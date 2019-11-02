Німецьке місто Дрезден оголосило "нацистську надзвичайну ситуацію"

Німецьке місто Дрезден на сході країни оголосило "нацистську надзвичайну ситуацію", заявивши, що має серйозну проблему з крайньо правими силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Дрезден, столиця федеральної землі Саксонії, здавна розглядався як бастіон крайніх правих сил і є батьківщиною антиісламського руху "Пегіда".

Радники міста ухвалили резолюцію, в якій сказано, що потрібно зробити більше для вирішення цього питання.

"Nazinotstand" означає - подібно кліматичній надзвичайній ситуації - що у нас є серйозна проблема. Існує відкрита загроза демократичному суспільству ", - заявив місцевий радник Макс Ашенбах, який запропонував затвердити таке рішення.

Ашенбах, який представляє ліву сатиричну політичну партію Die Partei, заявив, що вважає за необхідне вжити заходів, оскільки політики не роблять достатньо, щоб "чітко позиціонуватись" проти крайніх правих.

Резолюція визнає, що "крайньо праві екстремістські позиції та дії ... відбуваються все частіше" і закликає місто допомагати жертвам насильства з боку ультраправих, захищати меншини та зміцнювати демократію.

Резолюція була схвалена 39 голосами проти 29, а серед тих, хто проголосував проти були представники правлячої в Німеччині партії ХДС.

Саксонія також довгий час була оплотом крайньо правої Національно-демократичної партії Німеччини (NPD), а згодом і крайньо правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

На парламентських виборах у вересні підтримка AfD зросла майже на 10% у порівнянні з 2014 роком.

У Дрездені також був заснований антиісламський рух "Пегіда" (Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу) і він продовжує проводити різні акції.