Немецкий город Дрезден объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Немецкий город Дрезден на востоке страны объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию", заявив, что имеет серьезную проблему с крайне правыми силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Дрезден, столица федеральной земли Саксонии, издавна рассматривался как бастион крайне правых сил и является родиной антиисламского движения "Пегида".

Советники города приняли резолюцию, в которой сказано, что нужно сделать больше для решения этого вопроса.

"Nazinotstand" означает - подобно климатической чрезвычайной ситуации - что у нас есть серьезная проблема. Существует открытая угроза демократическому обществу ", - заявил местный советник Макс Ашенбах, который предложил утвердить такое решение.

Ашенбах, представляющий левую сатирическую политическую партию Die Partei, заявил, что считает необходимым принять меры, поскольку политики не делают достаточно, чтобы "четко позиционироваться" против крайне правых.

Резолюция признает, что "крайне правые экстремистские позиции и действия ... происходят все чаще" и призывает город помогать жертвам насилия со стороны ультраправых, защищать меньшинства и укреплять демократию.

Резолюция была одобрена 39 голосами против 29, а среди тех, кто проголосовал против были представители правящей в Германии партии ХДС.

Саксония также долгое время была оплотом крайне правой Национально-демократической партии Германии (NPD), а впоследствии и крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

На парламентских выборах в сентябре поддержка AfD выросла почти на 10% по сравнению с 2014 годом.

В Дрездене также было основано антиисламское движение "Пегида" (Патриотические европейцы против исламизации Запада) и оно продолжает проводить различные акции.