Туреччина обіцяє повернути до Європи бойовиків ІДІЛ, які мають подвійне громадянство

Туреччина заявила, що поверне ув'язнених бойовиків "Ісламської держави" в їхні країни після того, як кілька європейських країн відмовилися повернути підозрюваних в тероризмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що Анкара репатріює європейських підозрюваних в боротьбі на стороні ІДІЛ, критикуючи деякі країни за скасування громадянства бойовиків.

Минулого місяця Туреччина захопила кілька бойовиків ІДІЛ в північно-східній Сирії після початку вторгнення проти курдських сил в регіоні.

Хоча міністр не вказав, скільки в'язнів затримано, він сказав, що вони являють собою неприйнятний тягар.

"Ми не є готелем для чиїхось членів ІДІЛ", - сказав Сойлу.

За його словами, в Туреччині знаходяться під вартою підозрювані з Великобританії і Нідерландів, а також з інших країн. Він сказав, що анулювання громадянства для осіб, які, як вважається, мають подвійне громадянство, - як це практикується у Великобританії і Нідерландах - це обрання "легкого шляху".

Сойлу використовував приклад затриманого бійця, який був позбавлений громадянства. "Припустимо, я якийсь час тримаю його у в'язниці. Потім його випускають з в'язниці. Чи повинен я дати громадянство вашому терористові? ".

Кілька європейських країн відмовилися репатріювати бойовиків ІДІЛ, а їхні дружини і вдови утримуються курдськими Сирійськими силами оборони.