Турция обещает вернуть в Европу боевиков ИГИЛ, имеющих двойное гражданство

Турция заявила, что вернет заключенных "Исламского государства" в их страны после того, как несколько европейских стран отказались вернуть подозреваемых в терроризме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара репатриирует европейских подозреваемых в борьбе на стороне ИГИЛ, критикуя некоторые страны за отмену гражданства боевиков.

В прошлом месяце Турция захватила несколько сбежавших боевиков ИГИЛ в северо-восточной Сирии после начала вторжения против курдских сил в регионе.

Хотя он не указал, сколько заключенных задержано, министр сказал, что они представляют собой неприемлемое бремя.

"Мы не являемся гостиницей для чьих-либо членов ИГИЛ", - сказал Сойлу.

По его словам, в Турции находятся под стражей подозреваемые из Великобритании и Нидерландов, а также из других стран. Он сказал, что аннулирование гражданства в случае лиц, которые, как считается, имеют двойное гражданство, - как это практикуется в Великобритании и Нидерландах - выбирает "легкий путь".

Сойлу использовал пример задержанного бойца, который был лишен гражданства. "Допустим, я какое-то время держу его в тюрьме. Затем его выпускают из тюрьмы. Должен ли я дать гражданство вашему террористу?".

Несколько европейских стран отказались репатриировать боевиков ИГИЛ, а их жены и вдовы удерживаются под руководством курдских Сирийских сил обороны.