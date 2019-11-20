Уряд відкриває досі закриту систему моніторингу виконання асоціації

В уряді заявили про відкриття для публічного доступу системи "Пульс угоди", яка раніше була доступною лише для представників Кабінету міністрів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, відкриваючи засідання уряду, присвячене євроінтеграції.

"Ми хочемо відкрити систему, софт, який дозволяє відслідковувати, як ми просуваємося по євроінтеграції", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, публічний доступ до системи мають надати сьогодні.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що моніторити реалізацію Угоди про асоціацію можна буде на сайті pulse.eu-ua.org.

"Система працює в режимі реального часу і оновлюється щоквартально за результатом інформації, яку подають відповідні міністерства", - повідомив Дмитро Кулеба, додавши, що система охоплює фактично всю діяльність уряду у сфері євроінтеграції.

"Три роки до нас ця система існувала, але була доступна виключно представникам органів влади... Ми відкриваємо доступ для зовнішніх спостерігачів та аналітиків", - додав він.

"Пульс угоди", який є інструментом моніторингу за прогресом у виконанні Угоди про асоціацію, розпочав роботу понад два роки тому. Тоді прем’єр Гройсман обіцяв зробити його публічним з вересня 2017 року.

Однак з’ясувалося, що "Пульс угоди" показує не лише успіхи, але і провали, адже Україна за низкою галузей серйозно відстає від графіка виконання угоди.

Попередня віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе також виступала за відкриття доступу до "Пульсу угоди", однак не домоглася успіху.