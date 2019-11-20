Правительство открывает систему мониторинга выполнения ассоциации

В правительстве заявили об открытии для публичного доступа системы "Пульс соглашения", которая ранее была доступна только для представителей Кабинета министров.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание правительства, посвященное евроинтеграции.

"Мы хотим открыть систему, софт, который позволяет отслеживать, как мы продвигаемся по евроинтеграции", - отметил премьер-министр.

По информации "Европейской правды", публичный доступ к системе должны предоставить сегодня.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что мониторить реализацию Соглашения об ассоциации можно будет на сайте pulse.eu-ua.org.

"Система работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам информации, которую подают соответствующие министерства", - сообщил Дмитрий Кулеба, добавив, что система охватывает практически всю деятельность правительства в сфере евроинтеграции.

"Три года до нас эта система существовала, но была доступна только представителям органов власти ... Мы открываем доступ для внешних наблюдателей и аналитиков", - добавил он.

"Пульс соглашения", который является инструментом мониторинга за прогрессом в выполнении Соглашения об ассоциации, начал работу более двух лет назад. Тогда премьер Гройсман обещал сделать его публичным с сентября 2017 года.

Однако выяснилось, что "Пульс соглашения" показывает не только успехи, но и провалы, ведь Украина по ряду отраслей серьезно отстает от графика выполнения соглашения.

Предыдущий вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе также выступала за открытие доступа к "Пульсу соглашения", однако не добилась успеха.