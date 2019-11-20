Посол ЕС дал обещание за год в совершенстве выучить украинский

Посол ЕС в Украине Матти Маазикас пообещал выучить украинский язык на таком уровне, чтобы выступать на нем свободно уже через год.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом эстонский дипломат сказал, начав свое выступление на заседании правительства в среду.

"Для меня большая честь сегодня выступать здесь", - начал посол речь на украинском языке.

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"Продолжу на английском, но обещаю: если пригласите меня в следующем году также, буду говорить по-украински", - пообещал Матти Маазикас.

Матти Маазикас официально вступил в должность посла Евросоюза в Украине 7 ноября.

Маазикас с 2011-го по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в ЕС, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.