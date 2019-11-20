У середу пройде черговий раунд консультацій України, РФ і ЄС щодо газу

У середу, 20 листопада, відбудеться черговий раунд тристоронніх консультацій на рівні експертів у форматі Україна - ЄС - Росія щодо продовження транзиту газу через Україну з січня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це УНІАН повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

"Так, сьогодні будуть технічні консультації, але пізніше", - сказав він.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року, проте домовленостей щодо нової угоди досі не досягнуто.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який є посередником на тристоронніх газових переговорах Україна-Росія-ЄС, сподівається, що Путін та Зеленський 9 грудня в Парижі обговорять умови транзиту російського газу через Україну.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що йому не відомо про наміри винести на обговорення "нормандської четвірки" питання газових контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом".