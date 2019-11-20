В среду пройдет очередной раунд консультаций Украина, РФ и ЕС по газу

В среду, 20 ноября, состоится очередной раунд трехсторонних консультаций на уровне экспертов в формате Украина - ЕС - Россия о продлении транзита газа через Украину с января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Да, сегодня будут технические консультации, но позже", - сказал он.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который является посредником на трехсторонних газовых переговорах Украина-Россия-ЕС, надеется, что Путин и Зеленский 9 декабря в Париже обсудят условия транзита российского газа через Украину.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о намерениях вынести на обсуждение "нормандской четверки" вопрос газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом".