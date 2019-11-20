В Швеции полиция задержала человека в розыске – он заснул в магазине IKEA
Среда, 20 ноября 2019, 14:47
Полиция Швеции сообщила о задержании разыскиваемого преступника, который заснул в магазине IKEA, благодаря чему и попал в руки правоохранителей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
В полицию обратились сотрудники магазина IKEA в Уппсале в понедельник, когда обнаружили, что 25-летний мужчина спит в отделе кроватей. На момент обращения они не знали, что мужчина был в розыске.
По словам сотрудника полиции Тобиаса Алена, офицеры узнали, что этот человек остался в магазине после закрытия.
Его арестовали за пребывание на территории чужой собственности без разрешения владельца.
Только потом полиция выяснила, что мужчина находится в розыске за другое преступление, какое именно - не уточняется.
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