Глава МЗС Естонії заявив про загрозу з боку "непередбачуваної Росії"

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про загрозу з боку Росії і сказав, що НАТО потрібно швидко адаптуватися до сучасних викликів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі Рейнсалу сказав, що Північноатлантичний альянс повинен йти в ногу з постійно мінливою ​​картиною безпеки, але немає ніяких сумнівів в тому, що непередбачувана Росія залишається однією з найбільших загроз для євроатлантичного регіону.

"НАТО має силу й альтернативи йому немає. Альянс необхідний для безпеки Естонії і Європи. Збереження міцного трансатлантичного зв'язку є обов'язком всіх союзників, і за останні п'ять років витрати на оборону з боку європейських союзників і Канади значно збільшилися", - сказав він.

Рейнсалу послався на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга минулого тижня про те, що в останні роки витрати на оборону збільшилися більш ніж на 100 мільярдів доларів.