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Глава МИД Эстонии заявил об угрозе со стороны "непредсказуемой России"

Среда, 20 ноября 2019, 18:09

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил об исходящей со стороны России угрозе и отметил, что НАТО необходимо быстро адаптироваться к современным вызовам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Рейнсалу сказал, что Североатлантический альянс должен идти в ногу с постоянно меняющейся картиной безопасности, но нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для евроатлантического региона.

"НАТО силен и альтернативы ему нет. Альянс необходим для безопасности Эстонии и Европы. Сохранение прочной трансатлантической связи является обязанностью всех союзников, и за последние пять лет расходы на оборону со стороны европейских союзников и Канады значительно увеличились", - cказал он.

Рейнсалу сослался на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе о том, что в последние годы расходы на оборону увеличились более чем на 100 миллиардов долларов.

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