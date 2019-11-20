Глава МИД Эстонии заявил об угрозе со стороны "непредсказуемой России"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил об исходящей со стороны России угрозе и отметил, что НАТО необходимо быстро адаптироваться к современным вызовам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Рейнсалу сказал, что Североатлантический альянс должен идти в ногу с постоянно меняющейся картиной безопасности, но нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для евроатлантического региона.

"НАТО силен и альтернативы ему нет. Альянс необходим для безопасности Эстонии и Европы. Сохранение прочной трансатлантической связи является обязанностью всех союзников, и за последние пять лет расходы на оборону со стороны европейских союзников и Канады значительно увеличились", - cказал он.

Рейнсалу сослался на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе о том, что в последние годы расходы на оборону увеличились более чем на 100 миллиардов долларов.