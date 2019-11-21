Син королеви Єлизавети ІІ склав монарші обов'язки на тлі секс-скандалу

Британський принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети II, складає з себе монарші обов'язки, покладені на нього у зв'язку з титулом, на тлі звинувачень про зв'язки з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Про рішення 59-річного принца у заяві повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

Принц Ендрю пояснив, що обставини, пов'язані з його минулими контактами з Джеффрі Епштейном, "стали серйозним фактором, який заважає як роботі моєї сім'ї, так і роботі багатьох благодійних організацій, які я з гордістю підтримую". Тому він попросив королеву Єлизавету ІІ " відійти від своїх громадських обов'язків у найближчому майбутньому".

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Він сказав, що глибоко співчуває жертвам Епштейна.

Після інтерв'ю BBC принц Ендрю зіткнувся з різкою критикою його дружби із американським фінансистом, заарештованим у липні 2019 року за підозрою в організації проституції. За місяць його знайшли мертвим в тюремній камері – судовий процес так і не відбувся, а розслідування його ймовірних злочинів триває.

Під час слідства Вірджинія Джуффре, одна з обвинувальниць Епштейна, заявила, що її тричі змушували займатися сексом з принцом. Принц Ендрю завжди заперечував будь-які форми сексуального контакту чи стосунків з нею.

Компанії BT та Barclays, а також університети і благодійні фонди, з якими працював принц, дистанціювалися від нього на тлі скандалу.