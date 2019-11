Королева Британії відмовилася від виробів з натурального хутра

Королева Британії Єлизавета ІІ першою з королівської родини відмовилася від одягу з натурального хутра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як розповіла у своїх мемуарах старший костюмер королеви Анджела Келлі, з цього року королева відмовилася від хутра під час вибору нового вбрання.

"Якщо Її Величність матиме заходи в особливо холодну погоду, з 2019 року буде використовуватися штучне хутро, щоб забезпечити їй відчуття тепла", - пише Келлі, яка одягала Королеву протягом 25 років.

"Будь-яке хутро, яке використовуватиметься при пошитті нового одягу для королеви, буде штучним", – підтвердив представник королівського палацу.

Водночас він зазначив, що королева буде продовжувати носити наявні у неї хутряні вироби, включаючи церемоніальні костюми.

Активісти із захисту прав тварин привітали новину про відмову королеви від хутра.

"Співробітники Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, "Люди за етичне поводження з тваринами) піднімають келих джину у відповідь на рішення королеви відмовитися від хутра", - сказала директор міжнародних програм організації Мімі Бехечі, яка назвала таку нову політику "знаменням часу, оскільки 95% британської громадськості також відмовляється носити натуральне хутро".