Польща будує першу установку для осушення газу

Польща завершує побудову першої у країні установки для осушення газу на тлі побоювань, що росіяни можуть навмисне зіпсувати якість блакитного палива.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За словами президента Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Пьотра Возняка, Польща готова до можливих перешкод із постачанням газу з Росії. В ефірі телеканалу TVP Info Возняк запевнив, що у зв'язку з цим у польських газосховищах накопичено відповідні запаси природного газу.

Він також повідомив, що у Польщі завершується побудова установки для осушення газу.

"Польща готується до подібної ситуації, як у 2016 році, коли росіяни впустили воду до газу, зробивши його непридатним. У нас у Польщі досі не було такої установки, найближча така установка для осушення газу — у Німеччині", - сказав Возняк.

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Він додав, що цю інвестицію мають завершити у середині грудня.

Глава PGNiG нагадав, що 1 січня 2020 року завершується договір на транзит газу між Україною та Росією, що означає припиненням транспортування блакитного палива Україною. Потім у травні закінчується теж договір на транзит Польщею газопроводом "Ямал-Європа".

Возняк також запевнив, що вже у новому році компанія PGNiG має багато замовлень на прийняття скрапленого природного газу.

Нагадаємо, днями Польща оголосила намір розірвати Ямальський контракт з "Газпромом".