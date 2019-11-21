Польша строит первую установку для осушки газа

Польша завершает построение первой в стране установки для осушки газа на фоне опасений, что россияне могут умышленно испортить качество голубого топлива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам президента Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петра Возняка, Польша готова к возможным препятствиям с поставками газа из России. В эфире телеканала TVP Info Возняк заверил, что в связи с этим в польских хранилищах накоплено соответствующие запасы природного газа.

Он также сообщил, что в Польше завершается построение установки для осушки газа.

"Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне пустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше еще не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа - в Германии", - сказал Возняк.

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Он добавил, что эту инвестицию должны завершить в середине декабря.

Глава PGNiG напомнил, что 1 января 2020 года завершается договор на транзит газа между Украиной и Россией, что означает прекращение транспортировки голубого топлива через территорию Украины. Затем в мае заканчивается договор на транзит Польшей по газопроводу "Ямал-Европа".

Возняк также заверил, что уже в новом году компания PGNiG имеет много заказов на принятие сжиженного природного газа.

Напомним, на днях Польша объявила о намерении расторгнуть Ямальский контракт с "Газпромом".