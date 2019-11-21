Скандал з "друзями Путіна" в Австрії: 3 осіб затримали у зв'язку з відео, що повалило уряд

Австрійські прокурори затримали трьох осіб у зв’язку з відео, яке повалило австрійський уряд на початку цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Прокурор Томас Вессей заявив у середу, що влада здійснила арешти та обшукувала нерухомість у вівторок, але відмовився надавати додаткові деталі.

Прокуратура вирішить, чи продовжувати діяти проти тріо в четвер, повідомляє австрійська газета Wiener Zeitung.

Незрозуміло, ким є ці підозрювані, а також у чому саме їх звинувачують.

Скандал у травні повалив уряд Себастьяна Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Гайнца-Крістіана Штрахе через так звану справу "Ібіци".

Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе на іспанському острові домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.

Як відомо, у грудні 2016 року "Партія свободи", яку очолював Штрахе, підписала п'ятирічний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.