Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На Мальті вимагають відставки прем'єра через убивство журналістки

Фріланд стала віцепрем’єркою Канади, МЗС очолив Шампань

Дональд Туск очолив Європейську народну партію

Посол США в ЄС на слуханнях про імпічмент: тиск на Україну чинився за вказівкою Трампа






Скандал з "друзями Путіна" в Австрії: 3 осіб затримали у зв'язку з відео, що повалило уряд

Четвер, 21 листопада 2019, 10:25

Австрійські прокурори затримали трьох осіб у зв’язку з відео, яке повалило австрійський уряд на початку цього року. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Прокурор Томас Вессей заявив у середу, що влада здійснила арешти та обшукувала нерухомість у вівторок, але відмовився надавати додаткові деталі.

Прокуратура вирішить, чи продовжувати діяти проти тріо в четвер, повідомляє австрійська газета Wiener Zeitung.

Читайте також
ЗМІ: Лондон і Берлін вказали контррозвідці Австрії на загрозу "Касперського"

Незрозуміло, ким є ці підозрювані, а також у чому саме їх звинувачують.

Скандал у травні повалив уряд Себастьяна Курца та закінчився відставкою лідера ультраправих Гайнца-Крістіана Штрахе через так звану справу "Ібіци"

Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе на іспанському острові домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.

Як відомо, у грудні 2016 року "Партія свободи", яку очолював Штрахе, підписала п'ятирічний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Друзі Путіна
powered by lun.ua