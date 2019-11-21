Скандал с "друзьями Путина" в Австрии: трех человек задержали в связи с "делом Ибицы"

Австрийские прокуроры задержали трех человек в связи с видео, которое привело к падению австрийского правительства в начале этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прокурор Томас Вессей заявил в среду, что власти провели аресты и обыскивали недвижимость во вторник, но отказался предоставить дополнительные детали.

Прокуратура решит, продолжать ли действовать против этих трех людей, в четверг, сообщает австрийская газета Wiener Zeitung.

Неясно, кем являются эти подозреваемые, а также в чем именно их обвиняют.

Скандал в мае привел к свержению правительства Себастьяна Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Хайнца-Кристиана Штрахе из-за так называемого "дела Ибицы".

Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе на испанском острове договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.

Как известно, в декабре 2016 года "Партия свободы", которую возглавлял Штрахе, подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.