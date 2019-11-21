Посол Британії привітала українців з Днем гідності та свободи

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем гідності та свободи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відвага усіх, хто відстоював права людини, свободу і незалежність своєї країни, слугує натхненням для всіх нас. Велика Британія продовжить підтримувати ваші зусилля із створення вільного, заможного і мирного майбутнього України", - написала посол у Twitter.

Вітаю українців з Днем гідності та свободи! Відвага усіх, хто відстоював права людини, свободу і незалежність своєї країни, слугує натхненням для всіх нас. Велика Британія 🇬🇧 продовжить підтримувати ваші зусилля із створення вільного, заможного і мирного майбутнього України 🇺🇦 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) November 21, 2019

День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, поки не було скасоване указом колишнього президента Віктора Януковича.