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Посол Британії привітала українців з Днем гідності та свободи

Четвер, 21 листопада 2019, 16:26

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем гідності та свободи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відвага усіх, хто відстоював права людини, свободу і незалежність своєї країни, слугує натхненням для всіх нас. Велика Британія продовжить підтримувати ваші зусилля із створення вільного, заможного і мирного майбутнього України", - написала посол у Twitter.

День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, поки не було скасоване указом колишнього президента Віктора Януковича.

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