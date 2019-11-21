Посол Британии поздравила украинцев с Днем достоинства и свободы

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поздравила украинцев с Днем достоинства и свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отвага всех, кто отстаивал права человека, свободу и независимость своей страны, служит вдохновением для всех нас. Великобритания продолжит поддерживать ваши усилия по созданию свободного, богатого и мирного будущего Украины", - написала посол в Twitter.

Вітаю українців з Днем гідності та свободи! Відвага усіх, хто відстоював права людини, свободу і незалежність своєї країни, слугує натхненням для всіх нас. Велика Британія 🇬🇧 продовжить підтримувати ваші зусилля із створення вільного, заможного і мирного майбутнього України 🇺🇦 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) November 21, 2019

День достоинства и свободы отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013). Является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом бывшего президента Виктора Януковича.