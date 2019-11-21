Представництво ЄС: ми ніколи не забудемо драматичні події Майдану

Представництво Європейського союзу в Україні привітало українців з Днем гідності та свободи.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена у Twitter представництва.

"Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви", - йдеться у повідомленні.

"Євросоюз твердо підтримує України в гарантуванні безпечного, заможного та демократичного майбутнього для своїх громадян", - зазначили у представництві.

День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, поки не було скасоване указом колишнього президента Віктора Януковича.