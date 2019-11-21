Представительство ЕС: мы никогда не забудем драматические события Майдана

Представительство Европейского союза в Украине поздравило украинцев с Днем достоинства и свободы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено в Twitter представительства.

"Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

"Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - отметили в представительстве.

День достоинства и свободы отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013). Является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом бывшего президента Виктора Януковича.