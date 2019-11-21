Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Лиссабоне тысячи полицейских вышли на акцию протеста у парламента

Европарламент 27 ноября проголосует за новую Еврокомиссию без представителя Великобритании

Испания расследует вмешательство ГРУ РФ в референдум в Каталонии

В Сенате США заявили о возможности остановить "Северный поток-2" санкциями






Представительство ЕС: мы никогда не забудем драматические события Майдана

Четверг, 21 ноября 2019, 19:18

Представительство Европейского союза в Украине поздравило украинцев с Днем достоинства и свободы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено в Twitter представительства.

"Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

"Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - отметили в представительстве.

День достоинства и свободы отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013). Является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом бывшего президента Виктора Януковича.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua