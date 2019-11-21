В Євросолідарності пропонують створити Балто-Чорноморський союз

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко запропонував створити нове військово-економічне об’єднання Балто-Чорноморський союз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві партії.

Нардеп закликав до військово-економічного об’єднання 7 країн – Україну, Польщу, Латвію, Литву, Естонію, Білорусь та Грузію.

"Майбутнє України – Балто-Чорноморський союз. Окремо ні Україна, ні Польща, ні Латвія, Литва, Естонія, Білорусь або Грузія не є великими геополітичними або економічними гравцями. Але разом, ми не тільки зможемо протистояти будь-якій військовій агресії від будь-якої країни у світі, але і можемо стати одним з нових економічних, культурних і політичних центрів Європи", – вважає Гончаренко.

Раніше депутат направив президенту Володимиру Зеленському пропозицію підписати офіційні двосторонні угоди про стратегічне партнерство з цими країнами. Дану ідею підтримали депутати з усіх парламентських фракцій, крім ОПЗЖ.