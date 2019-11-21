В Евросолидарности предлагают создать Балто-Черноморский союз

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил создать новое военно-экономическое объединение Балто-Черноморский союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении партии.

Нардеп призвал к военно-экономическому объединению 7 стран - Украину, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Беларусь и Грузию.

"Будущее Украины - Балто-Черноморский союз. Отдельно ни Украина, ни Польша, ни Латвия, Литва, Эстония, Беларусь или Грузия не являются крупными геополитическими или экономическими игроками. Но вместе, мы не только сможем противостоять любой военной агрессии от любой какой страны в мире, но и можем стать одним из новых экономических, культурных и политических центров Европы", - считает Гончаренко.

Ранее депутат направил президенту Владимиру Зеленскому предложение подписать официальные двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве с этими странами.

Данную идею поддержали депутаты из всех парламентских фракций, кроме ОПЗЖ.