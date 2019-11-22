Британію звинуватили в колоніалізмі через відмову повернути острови Маврикію

Британію назвали "незаконним колоніальним окупантом" Маврикія після того, як Лондон проігнорував крайній термін для повернення контролю над заморською територією острівній державі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

ООН дала Британії шість місяців, щоб відмовитися від контролю над островами Чагос - але цей період уже минув.

Маврикій - острівна держава в Індійському океані - наполягає, що в момент набуття незалежності в 1968 році архіпелаг Чагос був насильно відокремлений від нього колишньою метрополією – Сполученим Королівством. В обмін на незалежність Маврикій продав острови за 3 млн фунтів. Зараз острівна країна вимагає відновлення справедливості.

Британія заявляє, що не визнає домагання Маврикія на суверенітет над островами.

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Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії (FCO) наполягає, що воно має повне право утримувати острови - один з яких, Дієго-Гарсія, є домом для військової авіабази США.

"Велика Британія не сумнівається в нашому суверенітеті над британською територією в Індійському океані, яка знаходиться під безперервним британським суверенітетом з 1814 року", - йдеться в заяві відомства.

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін у свою чергу сказав, що важливо повернути острови "як символ того, що ми хочемо вести себе відповідно до міжнародного права".

Прем'єр-міністр Маврикія Правінд Джагнаут після того, як минув термін на повернення островів, визначений резолюцією ООН, заявив, що Британія тепер є незаконним колоніальним окупантом.