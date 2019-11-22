Британию обвинили в колониализме из-за отказа вернуть острова Маврикия

Британию назвали "незаконным колониальным оккупантом" Маврикия после того, как Лондон проигнорировал крайний срок для возвращения контроля над заморской территорией островному государству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

ООН дала Британии шесть месяцев, чтобы отказаться от контроля над островами Чагос - но этот период уже прошел.

Маврикий - островное государство в Индийском океане - настаивает, что в момент обретения независимости в 1968 году архипелаг Чагос был насильно отделен от него бывшей метрополией - Великобританией. В обмен на независимость Маврикий продал острова за 3 млн фунтов. Сейчас островная страна требует восстановления справедливости.

Великобритания заявляет, что не признает притязания Маврикия на суверенитет над островами.

Читайте также ЕС назвал Гибралтар колонией Великобритании, Лондон возмутился

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) настаивает, что оно имеет полное право удерживать острова – на одном из которых, Диего-Гарсия, расположена военная авиабаза ​​США.

"Великобритания не сомневается в нашем суверенитете над британской территорией в Индийском океане, которая находится под непрерывным британским суверенитетом с 1814 года", - говорится в заявлении ведомства.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в свою очередь сказал, что важно вернуть острова "как символ того, что мы хотим вести себя в соответствии с международным правом".

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут после того, как истек срок возвращения островов, определенный резолюцией ООН, заявил, что Великобритания теперь является незаконным колониальным оккупантом.