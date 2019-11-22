17-та країна відкликала визнання Косова

Республіка Науру, розташована в Океанії, стала 17-ою країною, яка відкликала визнання Косова.

Про це заявив глава МЗС Сербії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал B-92.

Науру є другою країною, яка в листопаді відмовилася від визнання Косова, - 11 листопада було оголошено, що таке ж рішення ухвалила Гана.

Республіка Науру, за словами Дачича, припинить всі дипломатичні контакти, які вони мали з Косово досі. Він повідомив, що в ноті, переданій йому заступником міністра закордонних справ Науру, йдеться, що Республіка Науру прийшла до висновку про те, що рішення про визнання Косова є передчасним і суперечить принципам резолюції 1244 РБ ООН.

Республіка Науру є найменшою незалежною республікою в світі за площею 21,3 квадратних кілометри, але під впливом Австралії вона була однією з перших, хто визнав Косово ще в квітні 2008 року.