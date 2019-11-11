Визнання Косова відкликала вже 16-та країна

Гана, республіка на заході Африки, відкликала визнання Косова, ставши 16-ю державою, яка ухвалила подібне рішення за останній час.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"Це найбільша країна, яка до цього це зробила, з населенням у 30 мільйонів, втричі більше, ніж Сербія. Гана також була традиційним другом Югославії", - сказав Дачич.

За словами міністра, лист з Гани про відкликання визнання Косова надійшов до МЗС Сербії у вихідні.

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"У другому реченні сказано, що Гана прийняла рішення про відкликання визнання Косова, тому що вважає рішення попереднього уряду Гани визнати Косово незалежною державою неправильним, і що це було порушенням Гельсінської хартії та Резолюції (Ради Безпеки ООН) 1244, і що вони будуть поважати результати діалогу", - сказав Дачич, маючи на увазі діалог про врегулювання відносин між Белградом та Приштиною.

Він зазначив, що переговори з Ганою тривали досить довго і проходили на всіх рівнях.

На початку листопаду Дачич анонсував, що до кінця року чотири чи п'ять країн можуть відкликати визнання Косова.

Останнім часом Сербія активізувала зусилля, здебільшого серед африканських країн, з припинення визнання державності Косова. За даними ЗМІ, МЗС Сербії змушує африканські держави відкликати визнання незалежності Косова за допомогою хабарів та тиску з боку Росії.