17-я страна отозвала признание Косова

Республика Науру, расположенная в Океании, стала 17-й страной, которая отозвала признание Косова.

Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал B-92.

Науру является второй страной, которая в ноябре отказалась от признания Косово, - 11 ноября было объявлено, что такое же решение приняла Гана.

Республика Науру, по словам Дачича, прекратит все дипломатические контакты, которые они имели с Косово до сих пор. Он сообщил, что в ноте, переданной ему заместителем министра иностранных дел Науру, говорится, что Республика Науру пришла к выводу о том, что решение о признании Косово является преждевременным и противоречит принципам резолюции 1244 СБ ООН.

Республика Науру является самой маленькой независимой республикой в мире с площадью 21,3 квадратных километра, но под влиянием Австралии она была одной из первых, кто признал Косово еще в апреле 2008 года.