В Іспанії готуються судити дядька Асада за відмивання коштів

Іспанія готується до судового розгляду справи щодо відмивання грошей дядьком сирійського президента Башара Асада.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Вищий суд Іспанії у п'ятницю повідомив, що слідчий суддя закінчив розгляд справи. У прокуратури є десять днів, щоб прокоментувати рекомендацію судді щодо продовження справи, що вважається формальністю, після чого буде встановлено дату початку судового розгляду.

Два роки тому Вищий суд конфіскував понад 600 мільйонів євро активів, які, як вважається, пов'язані з Ріфатом аль-Асадом.

Ріфат Асад є рідним братом експрезидента Сирії Хафеза Асада, який керував республікою з 1971 по 2000 рік. У 1983 році на тлі хвороби брата він взяв участь у спробі державного перевороту, яка закінчилася провалом.

Після цього він був висланий з Сирії та фактично відсторонений від політичного життя в країні, номінально зберігши ряд постів до 1998 року. Зараз він живе у вигнанні між Францією та Британією.

Дядька Асада підозрюють у тому, що йому вдалося забрати з державної казни понад 300 мільйонів доларів. На ці гроші він поїхав до Франції, де в 1984 році почав купувати нерухомість. Пізніше він почав купувати нерухомість в Іспанії. Загалом, в ході слідства було виявлено 503 об'єкти нерухомості, які належать сім'ї Асада. Загальна вартість нерухомості становить 691 млн євро.

Раніше аналогічне розслідування було розпочато у Франції, де було заарештовано майно на суму 90 млн євро.

У 2017 році Швейцарія почала розслідування справи проти Ріфата Асада за воєнні злочини, які він міг вчинити в 1980-х роках, коли командував військовими підрозділами, які звинувачують в убивстві тисяч мирних жителів.