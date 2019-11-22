В Испании готовятся судить дядю Асада за отмывание средств

Испания готовится к судебному разбирательству дела по отмыванию денег дядей сирийского президента Башара Асада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Высший суд Испании в пятницу сообщил, что судья закончил рассмотрение дела. У прокуратуры есть десять дней, чтобы прокомментировать рекомендацию судьи о продлении дела, что считается формальностью, после чего будет установлена ​​дата начала судебного разбирательства.

Два года назад Высший суд конфисковал более 600 млн евро активов, которые, как считается, связаны с Рифатом аль-Асадом.

Рифат Асад является родным братом экс-президента Сирии Хафеза Асада, который руководил республикой с 1971 по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая закончилась провалом.

После этого он был выслан из Сирии и фактически отстранен от политической жизни в стране, номинально сохранив ряд постов до 1998 года. Сейчас он живет в изгнании между Францией и Британией.

Рифата Асада подозревают в том, что ему удалось забрать из государственной казны более 300 млн долларов. На эти деньги он уехал во Францию, где в 1984 году начал покупать недвижимость. Позже он начал покупать недвижимость в Испании. В общем, в ходе следствия было выявлено 503 объектов недвижимости, принадлежащих семье Асада. Общая стоимость недвижимости составляет 691 млн евро.

Ранее аналогичное расследование было начато во Франции, где было арестовано имущество на сумму 90 млн евро.

В 2017 году Швейцария начала расследование дела против Рифата Асада за военные преступления, которые он мог совершить в 1980-х годах, когда командовал военными подразделениями, обвиняемыми в убийстве тысяч мирных жителей.