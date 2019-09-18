У Нідерландах на різдвяних парадах не буде "Чорного Піта": образ називали расистським

У Нідерландах на різдвяних парадах цього року не буде людей у костюмах "Чорного Піта" - помічника Сінтаклааса (місцева назва Святого Миколая) із чорним обличчям.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Volkskrant.

За нідерландською традицією, Сінтаклаас прибуває зі своїми помічниками в середині листопада на кораблі з Іспанії, аби готуватися до 5 грудня, ночі перед днем Святого Миколая.

Так традиційно виглядав "Чорний Піт"

За однією з гіпотез вважається, що Чорний Піт - мавр з Іспанії, його зображують з чорним чи коричневим обличчям і беретом з пером. Разом із Сінтаклаасом він розносить подарунки слухняним нідерландським дітям. Неслухняним дістається шматок вугілля.

Національна телерадіокомпанія NTR повідомила, що на щорічному телевізійному параді, який цього року проходить в Апелдорні 16 листопада, замість людей у костюмах "Чорного Піта" будуть актори у костюмах та замащених сажею обличчями.

Так виглядатимуть помічники Сінтаклааса цього року

У Нідерландах вже кілька років триває кампанія із закликом заборонити традицію "Чорного Піта", її учасники вважають цей образ расистським. Минулого року в кількох містах Нідерландів відбулися акції протесту і навіть сутички з поліцією.

"Сьогодні прекрасний історичний день. Це перемога для всіх, хто прагне до всебічного параду, який порадує всіх дітей. Ми хочемо, щоб традиція продовжувалась тисячі років, але вона має бути пристосована до часу", - заявив Джеррі Афріє, який веде агітацію проти "Чорного Піта" з 2008 року.

Однак багато голландців виступають на захист традиції, стверджуючи, що обличчя "Чорного Піта" чорне лише через сажу від багатьох димоходів, через які йому довелося спуститися, щоб 5 грудня принести подарунки дітям.