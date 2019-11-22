Мер німецького міста подала у відставку через погрози ультраправих груп

Мер німецького міста подала у відставку з посади після отримання неодноразових погроз від крайньо правих груп.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Мартина Ангерман від Соціал-демократичної партії була мером східного німецького міста Арнсдорф у федеральній землі Саксонія. Вона протягом кількох місяців отримувала погрози з боку правих груп.

Крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у жовтні запропонувала усунути Ангерман з посади мера. Перш ніж пропозицію розглянули, 61-річний політик попросила про дострокове звільнення, посилаючись на стан здоров'я.

Міністр юстиції Німеччини Крістін Ламбрехт засудила низку подій, які призвели до відставки Ангерман.

Місто Арнсдорф, що поблизу Дрездена, стало відомим у 2016 році, коли четверо чоловіків напали на психічно хворого іракського біженця та прив’язали його до дерева.

Ангерман засудила дії чоловіків, що призвело до того, що вона отримувала погрози від членів ультраправих груп.

У вересні AfD стала другою за величиною партією Саксонії, витіснивши соціал-демократів на п’яте місце.