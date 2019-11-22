Мэр немецкого города подала в отставку из-за угроз ультраправых групп

Мэр немецкого города подала в отставку с должности после получения неоднократных угроз от крайне правых групп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мартина Ангерман от Социал-демократической партии была мэром восточного немецкого города Арнсдорф в федеральной земле Саксония. Она в течение нескольких месяцев получала угрозы со стороны правых групп.

Крайняя правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в октябре предложила отстранить Ангерман от должности мэра. Прежде чем предложение рассмотрели, 61-летний политик попросила о досрочном увольнении, ссылаясь на состояние здоровья.

Министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт осудила ряд событий, которые привели к отставке Ангерман.

Город Арнсдорф, что вблизи Дрездена, стал известен в 2016 году, когда четверо мужчин напали на психически больного иракского беженца и привязали его к дереву.

Ангерман осудила действия мужчин, что привело к тому, что она получала угрозы от членов ультраправых групп.

В сентябре AfD стала второй по величине партией Саксонии, вытеснив социал-демократов на пятое место.