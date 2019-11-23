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Лавров "нічого не знає" про шпигунів РФ у Каталонії

Субота, 23 листопада 2019, 12:49

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив в.о. глави МЗС Іспанії Жозепу Боррелю, що нічого не знає про можливу діяльності в Каталонії агентів ГРУ РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це іспанський дипломат в суботу повідомив у коментарі агентству EFE після зустрічі двох посадовців на полях саміту G20 у Японії.

Днями іспанське видання El Pais повідомило, що Національний суд Іспанії почав розслідувати ймовірне втручання російської розвідки у події довкола спроби проголошення незалежності Каталонії від Іспанії.

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Розслідування зосереджене на так званому елітному військовому підрозділі 29155, яке західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. 

За словами Борреля, Лавров сказав, що "нічого не знає" про ймовірну діяльність російських спецслужб під час подій довкола спроби Каталонії відокремитися від Іспанії в 2017 році.

Він додав, що теж не міг "багато чого повідомити міністру", бо володіє тільки інформацією, яка з'явилася у пресі.

Раніше ЗМІ також повідомили, що Іспанія відмовилась від співпраці з РФ в боротьбі з дезінформацією.

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