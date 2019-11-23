Біля турецького кордону в Сирії підірвали автомобіль: 9 загиблих

Щонайменше дев'ять осіб, серед яких четверо мирних жителів, були вбиті в суботу в результаті вибуху автомобіля в сирійському місті недалеко від кордону з Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що в результаті вибуху в північно-східному місті Тель-Аб'яд, яке контролюють турецькі війська і їх сирійські союзники-повстанці, постраждали двадцять дві людини.

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Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, останній із серії нападів на місто з того часу, як турецькі війська захопили його в ході вторгнення в минулому місяці.

Підтримувані Туреччиною повстанці звинуватили в нападі курдські Загони народної оборони (YPG), яких Туреччина вважає терористами.

Туреччина і її сирійські союзники захопили Тель-Аб'яд та інші райони після початку військового наступу проти сирійських курдів на північному сході Сирії.

Дві угоди про припинення вогню, спочатку зі Сполученими Штатами, а потім з Росією, призупинили турецьку операцію.