Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії

Туреччина пригрозила відновити військову операцію "Джерело миру" в Сирії, якщо курдські формування не відведуть своїх бійців від турецько-сирійського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виданню "Yeni Safak".

"США і Росія не виконали домовленості. Ми виконали свою частину. Якщо ми не отримаємо результат (відведення курдських формувань, - ред.), ми зробимо це знову", - сказала Чавушоглу.

Як відомо, Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.

Президенти Путін і Ердоган підписали спільний меморандум, у якому йшлося про спільне патрулювання підрозділів російської військової поліції і сирійської прикордонної служби на сирійському боці сирійсько-турецького кордону за межами зони операції Туреччини "Джерело миру".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що він не проти військової домовленості Туреччини з противником Альянсу Росією.