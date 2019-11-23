У турецкой границы в Сирии взорвали автомобиль: 9 погибших

По меньшей мере девять человек, среди которых четверо мирных жителей, были убиты в субботу в результате взрыва автомобиля в сирийском городе недалеко от границы с Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в результате взрыва в северо-восточном городе Тель-Абьяд, который контролируют турецкие войска и их сирийские союзники-повстанцы, пострадали двадцать две человека.

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Никто не взял на себя ответственность за взрыв, последний из серии нападений на город с тех пор, как турецкие войска захватили его в ходе вторжения в прошлом месяце.

Поддерживаемые Турцией повстанцы обвинили в нападении курдские Отряды народной обороны (YPG), которых Турция считает террористами.

Турция и ее сирийские союзники захватили Тель-Абьяд и другие районы после начала военного наступления против сирийских курдов на северо-востоке Сирии.

Два соглашения о прекращении огня, сначала с Соединенными Штатами, а затем с Россией, приостановили турецкую операцию.