В розслідуванні Іспанії щодо російських шпигунів фігурує громадянин України - ЗМІ

Розслідування іспанського суду щодо втручання російських спецслужб у події довкола спроби проголошення незалежності Каталонії стосується діяльності громадянина України та громадянина Росії, заарештованих торік 4 жовтня у провінції Жирона.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації іспанського видання El Mundo.

Обох чоловіків затримали, коли вони їхали трасою AP-7 у напрямку Франції на зареєстрованому в Білорусі "Мерседесі". Представники цивільної гвардії під час огляду авто виявили російську гранату M-75, яка "була в ідеальному стані".

Національний суд пов'язує обох затриманих, щодо одного з яких є ордер на арешт, але під іншою особою, зі старшим офіцером російської військової розвідки (ГРУ) Денисом Сергєєвим, стосовно якого також ведеться розслідування.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що Сергєєв відвідував Барселону щонайменше два рази під іменем Сергєя Федотова, одного разу - за три дні до референдуму про незалежність Каталонії.

"Федотова" називають службовцем елітного військового підрозділу 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі.

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Ця група російської військової розвідки почала комп'ютерні атаки напередодні референдуму, стверджується в публікації. Слідчі підозрюють, що її члени мали зв'язок з російськими хакерами, які допомагали підтримувати активність сайтів в день референдуму, який Мадрид вважає незаконним.

Різні джерела видання кажуть, що хоча розслідування в Національному суді почалося чотири місяці тому, зараз слідство прагне з'ясувати реальні масштаби діяльності російських шпигунів і ступеня їх проникнення в процеси навколо каталонської незалежності. Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.