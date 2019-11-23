У Німеччині 900 чоловіків запросили на ДНК-тест, щоб розкрити давнє убивство

Німецька поліція попросила близько 900 чоловіків у суботу прийти на ДНК-тест, щоб допомогти розкрити жахливе вбивство 11-річної дівчинки з західного міста Гревенбройх 23 роки тому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Дівчина Клаудія Руф була викрадена, згвалтована і задушена анонімним вбивцею в 1996 році у справі, яка приголомшила країну і викликала великий резонанс в той час.

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900 осіб, яким на момент вбивства Руф було від 14 до 70 років, отримали запрошення для проведення аналізу їх слини з метою визначення ДНК.

Раніше цього місяця співробітники поліції ходили від дому до дому, щоб запросити чоловіків пройти тест і поставити їм запитання.

Сліди ДНК злочинця були виявлені на тілі дівчини і поліція сподівається, що масове тестування приведе їх до вбивці. Очевидно, що не всі 900 осіб є підозрюваними, підкреслила поліція.

Хоча навряд чи справжній вбивця погодиться пройти тест, слідчі сподіваються, що приїхати на тестування може родич злочинця і завдяки цьому вдасться вийти на вбивцю.

Слідчі в 2010 році вже безуспішно перевірили близько 350 чоловічих ДНК в цьому районі. Але сьогодні вони кажуть, що зуміли знайти нові дані, які можуть допомогти їм виявити вбивцю, протестувавши 900 осіб.