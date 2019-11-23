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В Германии 900 мужчин пригласили на ДНК-тест, чтобы раскрыть давнее убийство

Суббота, 23 ноября 2019, 15:45

Немецкая полиция попросила около 900 мужчин в субботу прийти на ДНК-тест, чтобы помочь раскрыть ужасное убийство 11-летней девочки с западного города Гревенбройх 23 года назад.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Девушка Клаудия Руф была похищена, изнасилована и задушена анонимным убийцей в 1996 году по делу, которое потрясло страну и вызвало большой резонанс в то время.

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900 человек, которым на момент убийства Руф было от 14 до 70 лет, получили приглашение для проведения анализа их слюны с целью определения ДНК.

Ранее в этом месяце сотрудники полиции ходили от дома к дому, чтобы пригласить мужчин пройти тест и задать им вопросы.

Следы ДНК преступника были обнаружены на теле девушки и полиция надеется, что массовое тестирование приведет их к убийце. Очевидно, что не все 900 человек являются подозреваемыми, подчеркнула полиция.

Хотя вряд ли настоящий убийца согласится пройти тест, следователи надеются, что приехать на тестирование может родственник преступника и благодаря этому удастся выйти на убийцу.

Следователи в 2010 году уже безуспешно проверили около 350 мужских ДНК в этом районе. Но сегодня они говорят, что сумели найти новые данные, которые могут помочь им выявить убийцу, протестировав 900 человек.

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