Німецький міністр закликав визнати доступ до інтернету основним правом людини

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр порівняв вільний доступ до Інтернету з правами на освіту та медичне обслуговування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Вільний доступ до інтернету "повинен бути фундаментальним правом, що стосується людей у всьому світі", підкреслив Альтмаєр. Він порівняв право на вільний доступ до Інтернету з правами на освіту та медичне обслуговування.

Крім того, інтернет повинен "залишатися глобальним і вільним" для жителів країн, що розвиваються і держав з перехідною економікою, зазначив німецький міністр. Цього підходу слід дотримуватися не тільки урядам, але і недержавним структурам, заявив він.

У Берліні 25 листопада відкриється форум з управління інтернетом. У п'ятиденному заході візьмуть участь представники телекомунікаційних компаній, урядів і некомерційних організацій.