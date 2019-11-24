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Німецький міністр закликав визнати доступ до інтернету основним правом людини

Неділя, 24 листопада 2019, 11:47

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр порівняв вільний доступ до Інтернету з правами на освіту та медичне обслуговування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Вільний доступ до інтернету "повинен бути фундаментальним правом, що стосується людей у всьому світі", підкреслив Альтмаєр. Він порівняв право на вільний доступ до Інтернету з правами на освіту та медичне обслуговування.

Крім того, інтернет повинен "залишатися глобальним і вільним" для жителів країн, що розвиваються і держав з перехідною економікою, зазначив німецький міністр. Цього підходу слід дотримуватися не тільки урядам, але і недержавним структурам, заявив він.

У Берліні 25 листопада відкриється форум з управління інтернетом. У п'ятиденному заході візьмуть участь представники телекомунікаційних компаній, урядів і некомерційних організацій.

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