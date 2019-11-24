Немецкий министр призвал признать доступ к интернету основным правом человека

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Свободный доступ к интернету "должен быть фундаментальным правом, что касается людей во всем мире", подчеркнул Альтмаєр. Он сравнил право на свободный доступ к Интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Кроме того, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил он.

В Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом. В пятидневном мероприятии примут участие представители телекоммуникационных компаний, правительств и некоммерческих организаций.