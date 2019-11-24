Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Чисельність британського війська хочуть значно скоротити – ЗМІ

У постачанні сербської зброї на Донбас була залучена "прокладка", відома за Свинарчук-гейтом – депутат

У Румунії проходить другий тур президентських виборів

Скандал у Сербії: президент визнав, що сербська зброя могла опинитися на Донбасі






У Румунії проходить другий тур президентських виборів

Неділя, 24 листопада 2019, 12:30

У Румунії в неділю проходить голосування у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

За президентську посаду змагаються чинний президент Клаус Йоганніс та колишня прем'єр-міністр від Соціал-демократів Віоріка Денчіле.

Станом на 12.00 проголосували вже понад 3 млн виборців, явка сягнула 16,6%, що вище ніж у цей самий час під час першого туру виборів.

Голосування  розпочалося о 7.00 і має завершитися о 21.00 за місцевим часом.

У першому турі Йоганніс переміг з результатом 37,8%, Денчіле набрала 22,2%.

У разі перемоги Йоганніс, відомий активною боротьбою з хабарництвом та підтримкою його дій Заходом, зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

Переобрання Йоганніса також може підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
powered by lun.ua