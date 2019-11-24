В Румынии проходит второй тур президентских выборов

В Румынии в воскресенье проходит голосование во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

За президентский пост борются действующий президент Клаус Иоханнис и бывшая премьер-министр от Социал-демократов Виорика Денчиле.

По состоянию на 12.00 проголосовали уже более 3 млн избирателей, явка составила 16,6%, что выше чем в это же время во время первого тура выборов.

Голосование началось в 7.00 и завершится в 21.00 по местному времени.

В первом туре Иоханнис победил с результатом 37,8%, Денчиле набрала 22,2%.

В случае победы Иоханнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, которые решительно будут бороться с повсеместной коррупцией.

Переизбрание Иоханниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.