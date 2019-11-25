У румунському порту перекинувся корабель, який перевозив 14 тисяч овець

Великий вантажний корабель, що перевозив понад 14 000 овець, перекинувся біля узбережжя Румунії у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Корабель "The Queen Hind" під прапором Палау перекинувся в неділю вранці після виходу з порту Мідія, біля південно-східного міста Констанца, на узбережжі Чорного моря.

Всі члени екіпажу - 22 сирійських громадяни - були врятовані. Для порятунку овець була розпочата операція за участю поліції, пожежників та румунської берегової охорони.

Щонайменше 32 овець, що плавали біля корабля, були врятовані, але, як вважається, багато з них потонули.Операція із порятунку відновиться у понеділок вранці.

Досі невідомо, що спричинило перекидання корабля. Буде проведено розслідування, коли закінчиться операція із порятунку овець та судна.

Корабель прямував до портового міста Джидда в Саудівській Аравії. Побудоване у 1980 році судно має довжину 85 метрів. Він прибув до порту Мідіа 23 листопада зі столиці Лівії Тріполі.