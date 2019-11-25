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В румынском порту перевернулся корабль, перевозивший 14 тысяч овец






В румынском порту перевернулся корабль, перевозивший 14 тысяч овец

Понедельник, 25 ноября 2019, 07:59

Большой грузовой корабль, перевозивший более 14 000 овец, перевернулся у побережья Румынии в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Корабль "The Queen Hind" под флагом Палау перевернулся в воскресенье утром после выхода из порта Мидия, у юго-восточного города Констанца, на побережье Черного моря.

 

Все члены экипажа - 22 сирийских граждан - были спасены. Для спасения овец была начата операция с участием полиции, пожарных и румынской береговой охраны.

По меньшей мере 32 овцы, плававших у корабля, были спасены, но, как считается, многие из них утонули. Операция по спасению возобновится в понедельник утром.

 

До сих пор неизвестно что стало причиной опрокидывания корабля. Будет проведено расследование, когда закончится операция по спасению овец и судна.

Корабль направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. Судно было построено в 1980 году, его длина составляет 85 метров.

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