Чехія: районні лікарні просять спростити працевлаштування українців

Чеські районні лікарні закликають уряд зробити коротшим процес, відповідно до якого лікарі та медсестри з України отримують необхідну документацію для роботи в Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Українських медиків протягом чотирьох років заохочують знайти роботу в цій країні за урядовою схемою під назвою "Україна", спрямованою на подолання дефіциту місцевих лікарів та медсестер.

Зокрема, районним лікарням важко знайти працівників. Очільник одного такого закладу сказав, що його керівники не хочуть чекати рік, щоб мати можливість приймати лікаря чи медсестру, як це потрібно зараз.

Нагадаємо, цьогоріч чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом українських працівників до 40 тисяч осіб.

МВС Чехії також змінило правила видачі українським громадянам робочих карт.

За даними Мінпраці Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% всіх іноземців, які працюють в країні.

Офіційні дані за перші два квартали 2019 року свідчать про те, що в Чехії постійно легально мешкають 140 503 громадян України, що на 14 435 більше, ніж було зафіксовано влітку минулого року.