У Чехії легально мешкають понад 140 тисяч українців

Офіційні дані за перші два квартали 2019 року свідчать про те, що в Чехії постійно легально мешкають 140 503 громадян України, що на 14 435 більше, ніж було зафіксовано влітку минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.

Українці, таким чином, тримають першість серед громадян держав, що не входять до складу ЄС. На другому місці - в'єтнамці (61 507 осіб). До трійки входять ще росіяни: в Чехії легально мешкають 37 717 власників паспорта РФ.

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Ці три національності разом складають 70% усіх іноземців в Чехії, які не є вихідцями з країн Євросоюзу. У Чехії мешкають також 9467 громадян Монголії, 8066 американців і 7578 китайців.

Всього на території Чехії на постійній основі перебувають 341 496 іноземців, які представляють 3 відсотки від загального населення країни. Дві третини з них мають постійну посвідку на проживання.