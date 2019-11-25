У Суді ЄС підтверджують: Німеччина подала апеляцію щодо газопроводу OPAL

Федеральний уряд Німеччини минулого тижня оскаржив рішення Суду Європейського Союзу щодо газопроводу OPAL.

Це підтвердили у пресслужбі Суду Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Energetyka24.com.

Справа має довідковий номер C-848/19 P. Суд Євросоюзу 10 вересня скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Рішення Єврокомісії від 2016 року дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії.

Обсяги транспортування газу "Північним потоком" довелося скоротити на 12,8 млрд кубометрів блакитного палива на рік.

Довгостроковий наслідок рішення - оператор газопроводу повинен забезпечити доступ до своєї інфраструктури третім сторонам, і використання певного газопроводу не може бути гарантоване на понад 50% виключно для "Газпрому" - в цьому конкретному випадку. Суд ЄС чітко вказав, що такі газопроводи не можуть бути виключені з правил ЄС.